В Сочи в 2022 году появится более 2 тыс платных парковочных мест

Платные парковки появятся в центре Сочи и позволят пополнить муниципальный бюджет на 317 млн рублей в год.

В 2022 году в Сочи начнут реализовывать программу управления парковочным пространством. На первом этапе планируется организовать 2040 машиномест в полосе отвода автомобильных дорог и на плоскостных парковках в центре Сочи.

«Средства от реализации этого проекта будут направлены в городской дорожный фонд. Необходимо разработать независимую систему контроля пассажирских перевозок, активно работать над реализацией программы обновления подвижного состава. Работа общественного транспорта в городе должна быть безопасной и удобной», – сообщает пресс-служба администрации Сочи.