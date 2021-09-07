Азербайджан возобновляет очную форму обучения в вузах и ссузах

В Азербайджане возобновляется очная форма обучения в вузах и ссузах, сообщил на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, очное обучение с 1 по 4 классы школ возобновится с 22 сентября, а занятия с 5 по 11 классы, а также в вузах возобновятся с 29 сентября.

Глава ведомства также отметил важность соблюдения эпидемиологических требований Оперативного штаба при Кабинете министров республики.