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Азербайджан возобновляет очную форму обучения в вузах и ссузах

Азербайджан возобновляет очную форму обучения в вузах и ссузах

В Азербайджане возобновляется очная форма обучения в вузах и ссузах, сообщил на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, очное обучение с 1 по 4 классы школ возобновится с 22 сентября, а занятия с 5 по 11 классы, а также в вузах возобновятся с 29 сентября.

Глава ведомства также отметил важность соблюдения эпидемиологических требований Оперативного штаба при Кабинете министров республики.

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Вестник Кавказа

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