Экс-футболист звездного "Анжи" перешел в "Легион-Динамо"

Махачкалинский клуб "Легион-Динамо" включил в заявку на текущий сезон бывшего защитника "Анжи" Али Гаджибекова, сообщает пресс-служба команды.

Гаджибеков является воспитанником дагестанского футбола, с 2006 по 2016 годы защищал цвета махачкалинского "Анжи", в составе которых провел 168 матчей и забил 3 мяча.

Стоит отметить, что футболист также выступал за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", "Нижний Новгород" и "Чайку" из Песчанокопского.