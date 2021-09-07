Россияне в Иране смогут проголосовать на четырех участках

В Иране для голосования на выборах в Госдуму откроют четыре избирательных участка, сообщает пресс-служба посольство России в Тегеране.

"19 сентября 2021 года на территории Ирана будут открыты избирательные участки для голосования на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва", - уточнили в посольстве.

Участки для голосования будут работать в Тегеране (посольство России), Исфахане (генконсульство РФ), Реште (генконсульство РФ) и поселке Марварид (населенный пункт для российский специалистов, работающих на АЭС "Бушер").

"Голосование пройдет с 8 до 20 часов по местному времени (06:30 - 18:30 мск). Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется", - добавили в пресс-службе.