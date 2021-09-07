Матвиенко уверена, что Европа признает "Спутник V"

Российская сторона продолжает работу над признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что "перспективы есть".

"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", - сказала она, уточнив, что конкретных сроков такого признания назвать нельзя.

В то же время Матвиенко отметила, что в стране продолжится работа над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами.