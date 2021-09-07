Школы Грузии могут начать работать в очном режиме с 4 октября

Учебный процесс в традиционном формате в школах Грузии может начаться с 4 октября, сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Начало учебного года пройдет в онлайн-формате. Школьники начнут учиться в Грузии 15 сентября. На данный момент среди педагогов наблюдается хороший показатель вакцинирования от коронавируса. "Этот процесс активно продолжается, и мы думаем, что все это создаст хорошие условия для того, чтобы с 4 октября учеба началась в школьной среде", - сказала Габуния на брифинге.

В начале октября 332 сельских школ и школы в высокогорных районах начнут учебу в классах, добавил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. "Во всех этих школах мы изучили, сколько учеников и педагогов перенесли инфекцию, сколько педагогов вакцинировано в этих школах. У нас есть уже информация, и мы работаем с министерством образования, чтобы принять решение в связи с обязательным возобновлением учебы в этих школах", - сказал он.