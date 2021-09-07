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Израиль не примет участие на чемпионате мире по художественной гимнастике

Израиль не примет участие на чемпионате мире по художественной гимнастике

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на предстоящем мировом первенстве в Японии.

Официальные причины отказа от участия не раскрываются. Как заявила тренер сборной Израиля Элла Самофалова, данное решение не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском городе Китакюсю с 27 по 31 октября.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио сенсационную победу одержала израильтянка Лииной Ашрам, которая в последнем выступлении уронила ленту. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, а ее сестра Арина – четвертое.

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