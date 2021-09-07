Израиль не примет участие на чемпионате мире по художественной гимнастике

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на предстоящем мировом первенстве в Японии.

Официальные причины отказа от участия не раскрываются. Как заявила тренер сборной Израиля Элла Самофалова, данное решение не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх.

Стоит отметить, что чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском городе Китакюсю с 27 по 31 октября.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио сенсационную победу одержала израильтянка Лииной Ашрам, которая в последнем выступлении уронила ленту. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, а ее сестра Арина – четвертое.