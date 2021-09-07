Турция в 2021 году примет около 4,5 млн туристов из России
Согласно предварительным оценкам, до конца этого года Турцию смогут посетить 4,5 млн россиян, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Самое популярное зарубежное направление - это Турция, здесь нет сюрпризов. По предварительной оценке, до конца года она примет 4-4,5 млн российских туристов. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019, когда было почти 6 млн наших туристов на этом направлении", - сообщила она.
За три летних месяца и сентябрь в Турции побывали 2,3-2,4 млн российских туристов, что больше, чем в прошлом году.
Вестник Кавказа
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