Гахария рассказал об источниках финансирования партии

Бывший глава грузинского правительства, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария назвал источник финансирования своего нового политического движения.

"Сегодня партию "Для Грузии" финансируют члены партии, бизнесмены среднего звена и рядовые граждане. "Грузинская мечта" сделала все возможное, чтобы полностью изолировать мою партию с точки зрения финансирования", – приводит слова Гахария "Спутник-Грузия".

Напомним, что партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" была создана в июне. Сила успела завоевать симпатию населения и в настоящее время занимает третье место в рейтингах.