Россияне установили рекорд по потребкредитам в августе

Россияне в августе 2021 года взяли 2,1 млн потребительских кредитов на рекордные 646,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Прошлый рекорд был установлен в апреле. В августе по сравнению с июлем количество кредитов выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд - на 6,9%.

Средний размер необеспеченного займа составил 313,6 тыс рублей - минимум за год и на на 8,3% ниже апрельского показателя.

Сбербанк в августе одобрил займы на 275 млрд рублей - это 42,5% всех выдач за месяц.

По данным аналитиков, всего в августе российские банки выдали гражданам кредиты на 1,22 трлн рублей.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2021 года россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов - почти миллион.