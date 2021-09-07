Меликов оценил ситуацию с терроризмом в Дагестане

На территории Дагестана нет незаконных вооруженных формирований, констатировал врио главы региона Сергей Меликов. В то же время, по его словам, в республике продолжают проводиться профилактические операции с объявлением режима КТО.

"Все это делается в соответствии с законом о противодействии терроризму, с постановкой в известность глав муниципальных образований", - сказал он в беседе с журналистами.

Кроме того, он обратил внимание на то, что победить бандформирования удалось благодаря активным действиям местных жителей. "Когда люди стали понимать, что не все зависит от "лесных идеологов", они просто стали от них отталкиваться. Я считаю, что это главная победа", выразил уверенность он, передает ТАСС. Также большое значение сыграл и высокий профессионализм и опыт всего правоохранительного блока, указал врио главы Дагестана.