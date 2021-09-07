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Вакцинированные граждане Грузии могут стать миллионерами

Вакцинированные граждане Грузии могут стать миллионерами

Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе анонсировал розыгрыш поощрительной лотереи для вакцинированных граждан. Лотерея состоится 13 сентября.

Сообщается, что победитель будет определен методом случайного отбора.  Общий призовой фонд лотереи – два миллиона 800 тыс лари. Аналогичные мероприятия будут проводиться каждый день до конца года. Сумма приза начинает со ста лари, передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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