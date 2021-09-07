Алексей Наумов: пора определить мандат российских миротворцев в Карабахе

После первых 300 дней экстренного режима работы Азербайджану и России сейчас требует регламентировать функции российской миротворческой миссии, чтобы следующие четыре года она работала в нормальном режиме – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил эксперт Российского совета по международным делам, журналист ИД "Коммерсантъ", политолог Алексей Наумов, комментируя сообщение помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о переговорах с Москвой по мандату российских миротворцев в Карабахе.

"Действительно, формат российской миротворческой миссии нуждается сейчас в юридическом закреплении. Мы понимаем, что трехстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября создало правовые рамки для размещения российских миротворцев по согласованию участвующих сторон – однако в этом документе не до конца был определен конкретный масштаб их деятельности, и его статус договоренности между лидерами трех стран, которая не ратифицировалась парламентами, дает ему не самое юридически стойкое положение", - прежде всего указал он.

"Баку безусловно стремится зафиксировать мандат миротворцев, их конкретные права и обязанности. Карабах – это территория Азербайджана, и Баку хочет дополнительной фиксации этого факта в соглашениях с Россией. Азербайджан высказывал, в частности, недовольство тем, что российские миротворцы недостаточно активно борются с проникновением в Карабах военных из Армении, которых в Баку называют диверсантами. Мы знаем, что Армения фокусируется на одном из пунктов трехстороннего положения, что стороны остаются на фактически занятых ими позициях на момент 9 ноября, а Баку подчеркивает другой пункт, где сказано, что ввод миротворцев сопровождается выводом армянских сил", - напомнил Алексей Наумов.

"Соответственно, то самое уточнение юридических моментов, о котором говорил господин Гаджиев, позволит сделать Заявление более четким и стойким с точки зрения права и защитит его от пересмотра, а также придаст деятельности российских миротворцев большей четкости и определенности. К настоящему моменту прошло 300 дней присутствия российской миротворческой миссии в Карабахе, очевидно, что экстренность уже ушла, и теперь необходима методичная работа, четко определенная как с правовой, так и с фактической точки зрения", - подчеркнул эксперт РСМД.

Политолог добавил, что Армения в этих переговорах о мандате российских миротворцев не участвует. "Российские войска размещены на территории Азербайджана, поэтому тут главным игроком, безусловно, является Баку. Армения как участница трехстороннего соглашения имеет свою позицию и свои права, но здесь договаривающимися сторонами являются Баку и Москва", - заключил он.