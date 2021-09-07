Памятник народным артистам СССР откроют в Москве

Монумент в память о народных артистах СССР Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве установят в Москве у Симоновской сцены Театра имени Вахтангова, сообщил директор театра Кирилл Крок.

"Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь - это увековечивание памяти наших великих артистов. Это я говорю о памятнике, который мы до конца сезона откроем и поставим у Симоновской сцены, уже есть проект этого памятника, это памятник Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву", - сказал Крок.

Стоит отметить, что скульптурная композиция будет установлена в Калошином переулке, где в 2017 году открылась Симоновская сцена театра.

Напомним, что Василий Лановой, Владимир Этуш и Юрий Яковлев являлись ведущими артистами Театра имени Вахтангова.