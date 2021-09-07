Минздрав назвал основную причину смерти россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что основной причиной смертности в стране остаются сердечно-сосудистые заболевания.

"Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации", - сообщил он на научно-практической конференции "Кардиология на марше 2021", пишет РИА Новости.

Глава российского Минздрава добавил, что за последние два года в стране введено в эксплуатацию более 10 тыс единиц современного медицинского оборудования, в том числе более 250 единиц тяжелого оборудования в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Мурашко отметил, что в прошлом году более 450 тыс россиян с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений были обеспечены лекарствами. "В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до 2 лет", - поделился министр.