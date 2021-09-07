Аксенов считает, что Зеленский готовит террористов

Руководитель Крыма Сергей Аксенов прокомментировал совершенную диверсию на газопроводе.

Напомним, что 6 сентября были арестованы подозреваемые по делу о диверсии на газопроводе. Помимо замглавы запрещенной в России экстремистской организации "Меджлиса крымско-татарского народа" Наримана Джелялова под стражу взяты еще два человека.

"Диверсия на газопроводе, по информации ФСБ, была организована украинской разведкой. Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации", — написал глава республики в Telegram.

Аксенов также поблагодарил сотрудников ФСБ и всех правоохранителей за профессионализм, добавив, что суд вынесет справедливый приговор.