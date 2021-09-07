Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством

Биткоин не планируется признавать в России платежным средством, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно Россия не готова к таким шагам, и пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги", - сказал он.

По мнению Пескова, приравнивание квазивалют к денежным инструментам "ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе нанести не может, если речь идет о полном признании в качестве платежного средства".