Чартеры будут летать из Алматы в Санкт-Петербург в сентябре

Авиакомпания Air Astana организует в сентябре чартерные рейсы между Алматы и Санкт-Петербургом.

Спецрейсы запланированы на 12, 18 и 25 сентября, воспользоваться ими смогут студенты, обучающиеся в одном из вузов РФ; граждане Казахстан, России, а также граждане с ВНЖ в Казахстане или России, согласно распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года; лица, имеющие гражданство или вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государствах, с которыми РФ возобновила регулярное воздушное сообщение.

Для въезда из Казахстан в Россию необходимо подтверждать наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".