Новым министром молодежи и спорта Азербайджана стал Фарид Гаибов

Фарид Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

До нового назначения Гаибов исполнял обязанности генсека Федерации гимнастики Азербайджана.

Стоит отметить, что в 2017 году Гаибов был избран главой Европейского союза гимнастики. С 2018 года являлся и.о. президента UEG, а также являлся членом исполкома Международной федерации гимнастики.