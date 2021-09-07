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Новым министром молодежи и спорта Азербайджана стал Фарид Гаибов

Новым министром молодежи и спорта Азербайджана стал Фарид Гаибов

Фарид Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

До нового назначения Гаибов исполнял обязанности генсека Федерации гимнастики Азербайджана.

Стоит отметить, что в 2017 году Гаибов был избран главой Европейского союза гимнастики. С 2018 года являлся и.о. президента UEG, а также являлся членом исполкома Международной федерации гимнастики.

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Вестник Кавказа

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