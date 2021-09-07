Чавушоглу сказал, когда Турция признает "Талибан"

Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана" (запрещено в РФ) в Афганистане, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пояснив, что оно должно включать различные политические силы.

"Признает ли Турция "Талибан"? Давайте не принимать поспешных решений", - в первую очередь отметил он.

"Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну", - сказал министр, отметив, что для этого необходимо формирования инклюзивного кабмина с участием всех политических сил и слоев населения.

Также он обратил внимание на то, что Турция не будет участвовать в формировании правительства в Афганистане, однако "свои мысли передаем непосредственно "Талибану". "Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет", - добавил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.