Талибы разрешили США новые вывозные рейсы из Афганистана

США хотят организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, разрешение от "Талибана" (запрещено в РФ) на свободу передвижения уже получено, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Рассчитываем организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, недавно координировались по этому поводу с "Талибаном" для разрешения на свободу передвижения... Они сказали, что разрешат свободное передвижение", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам Блинкена, в Афганистане остаются порядка 100 человек, имеющих американское гражданство и не занятых ни в какой деятельности в стране.