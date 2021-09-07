Выросло число жертв взрывов в воинской части в Казахстане

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 16, информирует пресс-служба министерства обороны республики.

Сообщается, что 7 сентября в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий.

В ведомстве уточнили, что он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе, передает ТАСС.