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Выросло число жертв взрывов в воинской части в Казахстане

Выросло число жертв взрывов в воинской части в Казахстане

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 16, информирует пресс-служба министерства обороны республики.

Сообщается, что 7 сентября в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий.

В ведомстве уточнили, что он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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