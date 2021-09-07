Дорога к "Лагонаки" стала комфортнее

Дорожные службы Адыгеи завершили реконструкцию дороги "Даховская - Лагонаки" в курортной зоне республики.

"Реконструкция дороги завершена. Работы были проведены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие республики Адыгея" – было заменено дорожное полотно, установлены барьерные ограждения, обустроены смотровые площадки, противоаварийные съезды, также трасса защищена от оползней", - написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем аккаунте в соцсетях, передает "Интерфакс".

Длина реконструированного участка составила 11,1 км, а стоимость работ составила около 475 млн рублей, после чего ее перевели в III категорию: расчетная скорость движения по ней составляет 50 км/ч, она имеет две полосы движения шириной 3,5 м каждая, уточнили в правительстве региона.

Ранее была реконструирована дорога, ведущая к другому горному объекту - поселку Гузерипль, продолжается строительство автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы. Это значительно повысит комфорт и безопасность для жителей и гостей региона, - подчеркнул Глава Адыгеи.