В Невинномысске обновляется автобусный парк

Парк автобусов, выходящих на маршруты общественного транспорта, обновляют в Невинномысске, сообщил глава моногорода Михаил Миненков.

Так, по его словам, один из перевозчиков приобрел пять новых современных автобусов для маршрутов общественного транспорта.

"Это первые в Невинномысске автобусы с кондиционерами! В ближайшее время они появятся в городе под номерами маршрутов 18, 10 и 6", - написал он на странице в Instagram.

Кроме того, стало известно, что для города уже закуплены четыре низкопольных автобуса ПАЗ Вектор NEXT.