В Невинномысске обновляется автобусный парк
Парк автобусов, выходящих на маршруты общественного транспорта, обновляют в Невинномысске, сообщил глава моногорода Михаил Миненков.
Так, по его словам, один из перевозчиков приобрел пять новых современных автобусов для маршрутов общественного транспорта.
"Это первые в Невинномысске автобусы с кондиционерами! В ближайшее время они появятся в городе под номерами маршрутов 18, 10 и 6", - написал он на странице в Instagram.
Кроме того, стало известно, что для города уже закуплены четыре низкопольных автобуса ПАЗ Вектор NEXT.
Вестник Кавказа
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