Четвертая волна коронавируса накроет Россию уже через три недели?

Четвертая волна коронавируса может начаться в России уже в конце сентября - начале октября, предупредил главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ", - пояснил Проценко в беседе с порталом E1.ru.

Предпосылки для ухудшения эпидситуации в стране создают погода, начало учебного года, возвращение россиян из отпусков.

Вакцинация остается необходимой мерой в борьбе с пандемией. Врачи призвал россиян сделать прививку в ближайшее время.

"Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это эффективный и безопасный подход для граждан", - подчеркнул Проценко.

Ранее сообщалось, что из резервного фонда России будет выделено 2 млрд рублей на создание "санитарного щита", призванного бороться с распространением опасных инфекций.