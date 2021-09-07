Дончане стали жить богаче

Доходы и благосостояние жителей донского региона в текущем году стало вновь расти, - следует из данных, опубликованных Ростовстатом за период с января по июнь.

Доходы жителей составили свыше 757 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем годом ранее, да и расходовать жители стали больше на 22,3 % - в денежном выражении это 805 млрд рублей. 709,7 млрд рублей из этой суммы пошли на покупку товаров и услуг, - передает "АиФ-Ростов".

Также дончане стали больше тратить и меньше копить – как полагают в Ростовстате, в 2020 году из-за коронавирусных ограничений люди не были уверены в завтрашнем дне и боялись потерять доходы.

В целом среднедушевой доход в первом полугодии 2021 года составил 30,1 тыс рублей в месяц, - говорится в исследовании.