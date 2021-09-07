Шри-Ланка ждет потока туристов из России

Шри-Ланка готова принимать как вакцинированных, так и не вакцинированных российских туристов, сообщила председатель управления по развитию туризма республики Кимарли Фернандо.

"Российский рынок - стратегически важный для Шри-Ланки, туристы из РФ всегда занимали одно из первых мести среди зарубежных рынков", - отметила она.

По словам Фернандо, открытие прямых рейсов из Москвы в Коломбо позволит в этом году вернуть турпоток из России на уровень 2018 года, ожидается до 90 тыс туристов.

Для въезда на Шри-Ланку можно предъявить сертификат о вакцинации любой разработанной в мире вакциной.

Вакцинированные россияне на Шри-Ланке должны сделать ПЦР-тест ($40) и провести 24-48 часов в одном из сертифицированный отелей категории L-1 из списка Certified Safe&Secure hotels. Затем туристы могут свободно передвигаться по острову.

Туристы, не сделавшие прививку, по прибытии на остров также должны сдать ПЦР-тест и заселиться в сертифицированный отель категории L-1, но уже на 15 дней. На 14-й день необходимо сделать повторный тест. Затем можно передвигаться по острову.

Также для въезда на Шри-Ланку нужно получить онлайн-визу и приобрести страховку стоимостью $12.