Чемпион Паралимпиады Асташов рассказал, чего ему не хватало на соревнованиях

Двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов сообщил о том, что единственное, чего не хватало в Токио, - это кофе. Этот напиток ему запрещал пить тренер.

"Тренер запретил мне пить кофе до стартов и во время стартов, а я как любитель кофе немножечко страдал от этого… Зато он мне всегда говорит: "После стартов я сам лично буду тебя поить вкусным настоящим кофе", - рассказал он.

Далее спортсмен отметил, что Паралимпиада была организована на высоком уровне. "У нас были шикарные условия [на Паралимпийских играх], полностью все организовано: и маршруты на тренировки, соревнования, и питание, и ковидные меры обеспечены", - приводит слова собеседника ТАСС.

Российский велогонщик положил в копилку российской сборной два золота Паралимпийских игр в Токио, выиграв в трековой гонке преследования на дистанции 3 000 м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также в шоссейной гонке с раздельным стартом.