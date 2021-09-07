Казаки празднуют день Терского казачьего войска

На Северном Кавказе отмечается день Терского казачьего войска.

Атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов направил поздравление казакам, подчеркнув, что они по-прежнему остаются на страже целостности государства и достойно несут службу на благо страны. Он коснулся истории казачества и его значимости для России и Ставрополья.

"Хочу пожелать, чтобы каждый из нас понимал личную ответственность перед нашими благочестивыми предками, перед своей семьей и Отечеством", - сказал в своем поздравлении атаман, пожелав всем казакам и их близким крепкого здоровья и благополучия, - сообщает информагентство "Казачье единство".