Сотрудники колледжей в Грузии вакцинированы на 53%

В Грузии 53% педагогов и сотрудников профессиональных колледжей вакцинированы, проинформировали в пресс-службе министерства образования и науки страны.

В этой связи замминистра образования Тамар Китиашвили выразила благодарность педагогам за высокую активность и отметила, что создание безопасной среды в учебных заведениях является ответственностью каждого из них.

По ее словам, новый этап кампании больше будет фокусирован на включение в процесс вакцинации студентов. "Наша цель – в ближайшее время обеспечить очную учебу в безопасной среде", - приводит слова Китиашвили Sputnik Грузия.