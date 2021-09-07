Еще 17 425 россиян заразились коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 17,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 17 425 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 240 (7,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 187, в Московской области - 880, в Петербурге - 626. В Ставропольском крае - 354, в Краснодарском крае - 240, в Крыму - 239, в Дагестане - 169, в Чечне - 82, в Кабардино-Балкарии - 75, Северной Осетии - 71, в Ингушетии - 63, в Адыгее - 55, в Карачаево-Черкесии - 48.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных в России достигло 7 047 880 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 243 человека, за весь период - 6 302 250 человек.

Умерли за сутки 795 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 188 785 россиян.