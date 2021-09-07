У кубанских рисоводов началась уборочная страда

В Краснодарском крае началась уборка риса, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Кубани.

"Рисосеющие предприятия края уже приступили к техническому сбросу воды. Завершить уборочную кампанию планируем до 20 октября. На сегодняшний день посевы риса находятся в хорошем состоянии – традиционно 100 % сорта отечественной селекции. Засеянная площадь в текущем году составила 118,2 тыс га, рассчитываем собрать урожай риса не ниже уровня прошлого года", – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Для уборки риса достаточно техники – будет задействовано порядка 1,9 тыс единиц, Подготовлено 708 комбайнов, скашивать рис будут 414 машин, для вывоза задействуют около 750 грузовиков. Также заготовлен необходимый объем горюче-смазочных материалов.

Губернатор напомнил, что стихия нанесла рисоводам сильный удар – дожди затопили 12,7 тыс га чеков, пострадало 18 рисоводческих хозяйств, и специалисты прогнозируют потери урожая риса на площади 2,2 тыс га.