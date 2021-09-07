Россия возведет "санитарный щит" за 2 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей из резервного фонда РФ на создание "санитарного щита" России .

"На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Средства пойдут на меры по борьбе с COVID-19 и другими опасными инфекциями. В крупных городах - Москва, Петербург, Казань, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Самара - появятся ПЦР-центры.

"Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов", - говорится в тексте.

Кроме того, будут проводиться мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций. Средства пойдут на дооснащение центров гигиены и эпидемиологии, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу.