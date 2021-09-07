Сергей Меняйло привился "Спутником Лайт"

Переболевший коронавирусом врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло привился от новой коронавирусной инфекции.

"Полгода назад уже перенес эту коварную болезнь и какое-то время был защищен антителами от повторного заражения. Однако сейчас, пройдя дополнительные медицинские исследования и посоветовавшись с докторами, решил вакцинироваться. Не хочу рисковать своим здоровьем, здоровьем близких и коллег. Чувствую себя хорошо", - написал Меняйло в своем аккаунте в Facebook.

Врачи порекомендовали ему привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".