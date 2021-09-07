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Сергей Меняйло привился "Спутником Лайт"

Сергей Меняйло привился &quot;Спутником Лайт&quot;

Переболевший коронавирусом врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло привился от новой коронавирусной инфекции.

"Полгода назад уже перенес эту коварную болезнь и какое-то время был защищен антителами от повторного заражения. Однако сейчас, пройдя дополнительные медицинские исследования и посоветовавшись с докторами, решил вакцинироваться. Не хочу рисковать своим здоровьем, здоровьем близких и коллег. Чувствую себя хорошо", - написал Меняйло в своем аккаунте в Facebook.

Врачи порекомендовали ему привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

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Вестник Кавказа

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