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В Подмосковье началась вакцинация от гриппа

В Подмосковье началась вакцинация от гриппа

В Московской области стартует масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа, информирует региональное министерство здравоохранения.

"Планируется вакцинировать более 4,5 млн жителей Московской области, включая более миллиона детей. В поликлиники Подмосковья поставлены современные отечественные вакцины: "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс квадри", в ближайшее время поступит "Гриппол плюс", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Привиться крайне важно гражданам, находящимся в группе риска.

"Коронавирус никуда не ушел, а осенью еще и традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому необходимо сделать прививку от гриппа", - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, интервал между прививками от коронавируса и гриппа должен составлять один месяц.

Вакцинацию от гриппа можно пройти в поликлинику по месту прикрепления.

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Вестник Кавказа

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