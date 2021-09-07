Отсоединившийся прицеп впечатался в "Ладу" на Ставрополье

Один человек пострадал в результате аварии в Левокумском округе Ставрополья на дороге Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные-Воды от ВАЗа-210740 отсоединился прицеп, который вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой Приорой". Об этом информирует пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

Водитель "Лады" находится в больнице. Медики диагностировали у него контузию головного мозга и травму челюсти.

"ВАЗом" управлял местный житель ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение скорости.

По факту происшествия ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.