Бархатный сезон на Кубани завершается - моря остыли

Температура воды в Черном и Азовском морях на фоне похолодания и дождей упала, местами до 21 градуса.

Азовское море остыло особенно сильно. У берегов Ейска и Приморско-Ахтарска температура воды составляет 21 градус, у Темрюка - плюс 22, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Черном море еще можно комфортно купаться, вода у побережья Туапсе и Сочи нагрета до 25 градусов, у Геленджика - плюс 24, у Анапы - плюс 23, у Новороссийска - плюс 22.

По прогнозам синоптиков жары в сентябре в Краснодарском крае не будет, дневные температуры воздуха будут колебаться в районе 20-25 градусов, временами будут идти дожди.