Страны СНГ обеспечат россиянам дешевый борщ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов "борщевого набора" в период сокращения запасов урожая собственного производства.

Об этом говорится в перечне поручений, утвержденных по итогам совещания в августе.

Уточняется, что расширение сотрудничества предполагает замещение соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья.