Армения объявила подготовку к боевым действиям

Правительство Армении приняло решение провести еще одни военные сборы резервистов, которые пройдут с 15 сентября по 15 декабря.

В сборах примут участие рядовые, прапорщики и офицеры запаса, состоящие на учете в первой категории первой группы резервистов, - передает Sputnik Армения.

При необходимости участники военных сборов будут задействованы для несения боевого дежурства, а проводятся они с целью переподготовки и усовершенствования навыков резервистов.

Отметим, что аналогичные сборы уже проходят в стране – они начались 25 августа и продлятся до 25 ноября.