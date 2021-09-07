Похолодание очистило воздух в Москве

Экологи сообщили, что резкое сентябрьское похолодание в Москве позитивно повлияло на экологию в мегаполисе.

"С наступлением сентября в Москву пришла настоящая метеорологическая осень с дождями, ветром и значительным понижением температуры воздуха. Приятным "бонусом" наступившего похолодания стало существенное улучшение качества атмосферного воздуха", - говорится в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на экологов.

Дышать стало приятнее благодаря дождям, которые снизили содержание в городском воздухе взвешенных частиц, а также благодаря притоку холодного воздуха из северных широт.

В понедельник в столице фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) оказались в 1,5-1,9 раза ниже, чем в начале прошлой недели. Концентрация в воздухе взвешенных частиц снизилась почти в 4 раза.

"Сегодня в течение дня в Москве сохранятся метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Серьезных колебаний уровня загрязнения атмосферного воздуха не ожидается", - говорится в сообщении.