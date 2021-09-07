В Казахстане защитят "чувства неверующих"

Закон по защите прав неверующих разработают в Казахстане. Об этом сообщил глава комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов.

Он напомнил, что Казахстан является светским государством.

"Мы стремимся обеспечить права всех граждан. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих. Мы светское государство, и у нас закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии, этнической принадлежности. Закон для всех един, и он будет исполнен", – приводит его слова "Спутник-Казахстан".

Нукежанов не сказал, в рамках какого законопроекта будут предусмотрены поправки и в когда рассмотрят документ.

Стоит отметить, что в 2019 году в Казахстане проживало 18,8% неверующих. Чуть более 75% жителей республики считают себя верующими, но не соблюдают обрядов.