В Астрахани пройдет Каспийская школа волонтерства

Каспийская школа волонтерства "Меридианы доброй воли" пройдет в Астрахани 8-10 сентября в рамках VI Каспийского медиафорума. На крупное международное событие приедут участники из Азербайджана, Казахстана и России, - говорится в сообщении пресс-службы форума, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Организаторами проекта выступают Политологический центр "Север-Юг", Ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" при поддержке Фонда президентских грантов.

Рабочая программа школы включает ряд мероприятий, посвященных экологическому волонтерству и медиаволонтерству в сфере экологии. В частности, участники получат возможность принять участие в панельных дискуссиях "Лучшие практики и подходы в работе с эковолонтерством сегодня" и "Преодоление ключевых барьеров в добровольчестве в сфере экологии".

Участниками школы станут волонтеры из Азербайджана, Казахстана и России. В качестве спикеров Каспийской школы выступят руководитель Агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, заместитель Председателя ВОО волонтеров-экологов "Делай!" Ирина Левина, директор Зеленого движения России "ЭКА" Елена Горохова.

В завершение работы участники Каспийской школы волонтерства посадят цветы на территории Астрахани, в стенах которой будет проходить Каспийский медиафорум.