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В Волгограде скончался рабочий, пострадавший из-за ЧП на цементном заводе

В Волгограде скончался рабочий, пострадавший из-за ЧП на цементном заводе

Один из троих мужчин, госпитализированных на минувшей неделе из-за получения травм на волгоградском предприятии, скончался от ожогов, сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Один из получивших ожоги рабочих - 54-летний мужчина - сегодня скончался", - говорится в сообщении.

 Уточняется, что по факту ЧП проводится следственная проверка.

Ранее сообщалось, что трое рабочих цементного завода в Михайловском районе Волгоградской области были госпитализированы из-за получения травм на предприятии. Согласно предварительной версии, ЧП произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи.

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Вестник Кавказа

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