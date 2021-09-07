Производство "Спутника V" может начаться в Пакистане

Производство в Пакистане вакцины от коронавируса "Спутник V" может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между Москвой и Исламабадом, сказал в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.

Он напомнил, что Пакистан на прошлой неделе получил первую партию российской вакцины.

"Но нельзя вакцинировать население такой большой страны - более 200 млн человек - только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся", - поделился он.

По его мнению, производство препарата поможет развитию сотрудничества между Пакистаном и Россией.