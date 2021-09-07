В ДТП на МКАД пострадали двое детей

В результате аварии с участием двух автомобилей на 66-м километре МКАД пострадали двое детей, водитель одной из машин впал в кому, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

"Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров девяти и 14 лет, которые находились в автомобиле "Ниссан". Один из них в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время движения у одного из водителей случился сердечный приступ. Он был доставлен в больницу в состоянии комы.