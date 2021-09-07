ФМБА не выявил у лекарства от коронавируса "МИР-19" побочных эффектов

Разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) препарат от коронавируса "МИР-19" не имеет серьезных побочных эффектов, заверила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко, пишет РИА Новости.

"Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность. Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией", - сообщила она.

"МИР-19" является ингаляционным препаратом, его вдыхают с помощью ингалятора через маску. Это лекарство выключает участок генома вируса, отвечающий за его репликацию, и вирус не может размножаться.

Крючко добавила, что по завершении второй фазы клинического исследования, которое вскоре состоится, ФМБА подаст документы для регистрации препарата. "В исследование набрано уже две трети участников, пока препарат демонстрирует хороший эффект и мы будем надеяться, что так будет и дальше", - уточнила медик.