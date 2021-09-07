Казахстанские авиалайнеры будут летать в Казань и Новосибирск

В скором времени прямой авиарейс свяжет Актобе и Казань, - сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Запуск нового авиарейса планируется с 22 сентября, его будет выполнять авиакомпания Qazaq Air с частотой один раз в неделю, дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений МВК и ответственных государственных органов России, - передает Sputnik Казахстан.

Также авиакомпания FlyArystan запускает чартерные рейсы из Алматы в Новосибирск и обратно. Так, рейсы будут выполнены 16, 23 и 30 сентября из Алматы, а из Новосибирска - 17, 24 сентября и 1 октября, - говорится в сообщении.