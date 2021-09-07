Число заболевших коронавирусом в Грузии выросло за сутки на 1965

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за минувшие сутки выросло на 1 965. Болезнь унесла жизни 50 человек.

Как информирует сайт StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 567 922 случая заражения. Всего выздоровели 3 996 человек, с начала пандемии – 523 669. Скончались 7 917. "Показатель инфицирования: за сутки – 7,67%, за последние 14 дней – 8,77%, за последние семь дней – 7,63%", - пишет Sputnik Грузия.