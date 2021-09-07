Новак оценил перспективы Чечни

Вице-премьер Алексей Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни, заявив о готовности поддерживать девять инвестпроектов, в том числе и на правительственном уровне.

В настоящее время Новак находится в республике с рабочим визитом.

"Перспективы развития региона я оцениваю как очень позитивные", - сказал он, пояснив, что есть не только перспективы, но и результаты – "мы видим, что реализуются очень серьезные программы".

"Только что девять проектов мы договорились взять в проработку с тем, чтобы оказать поддержку на правительственном уровне, федеральном уровне", - сказал он, комментируя итоги совещания о социально-экономическом развитии Чечни.

Вице-премьер подчеркнул также, что инвестпроекты станут источником роста и повышения качества жизни в Чечне.