Скоростная "Ласточка" начала ходить между Назранью и Минводами

Скоростной поезд "Ласточка" 7 сентября впервые отправился по маршруту Назрань-Минводы, пишет "Интерфакс".

"Ласточка" будет курсировать по направлению ежедневно с 8 сентября, время в пути - 2,5 часа. Из Назрани поезд выходит в 04:30, прибытие в Минеральные Воды в 07:06. В обратном направлении - 21:00 и прибытие в 23:38.

"Ласточки" будут совершать остановки на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск.

"Сегодняшнее знаменательное событие я поставил бы в один ряд с открытием движения фирменного поезда "Назрань-Москва", сыгравшим огромную роль в улучшении качества жизни жителей Ингушетии. Открытие сообщения с Минеральными Водами - это большой подарок. Новый поезд, кроме всего прочего, удобен для курортников, студентов, расширяются возможности для развития туризма", - заявил на церемонии открытия нового маршрута глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Поезд будет доступным различным категориям граждан: пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет ждет скидка 30%, а при оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф "День рождения" дает имениннику скидку 30% на билеты для себя и троих сопровождающих.